NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe über gedämpfte Umsatztrends und eine schwächer als erwartete operative Ergebnisentwicklung (Ebit) berichtet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen nur sparsame Aussagen zum Ausblick, auch wenn LVMH für das zweite Halbjahr einfachere Vergleichswerte aus dem Vorjahr andeute. Nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung der vergangenen Monate sieht sie weiterhin nur wenig Kurstreiber für LVMH und die Branche./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.