RWE Aktie
|58,18EUR
|0,10EUR
|0,17%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58,38 €
|
Abst. Kursziel*:
17,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
18.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,02
|-0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:28
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|07:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.