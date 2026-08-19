RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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19.08.2026 06:29:11

RWE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die schon gut gelaufene Aktie des Energiekonzerns habe noch Luft nach oben, schrieb Pavan Mahbubani am Dienstag. Er passte seine Schätzungen an die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen, den Anteilsausbau an Amprion, eine mögliche Prognoseanhebung sowie Kompensationszahlungen der US-Regierung für Investitionen in Offshore-Windenergieprojekte an. RWE bleibt einer seiner Branchenfavoriten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,38 € 		Abst. Kursziel*:
17,33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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