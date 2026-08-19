Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es sei interessant, dass auf der Titelseite der Geschäftsjahresbilanz diesmal eine breite Palette an Spirituosenmarken abgebildet sei anstelle einzelner wie in den Vorjahren, schrieb Edward Mundy in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Dies unterstreiche die Notwendigkeit, in der Breite gut abzuschneiden, anstatt überproportional von einem Produkt zu profitieren. Die Aktien hält Mundy für vergleichsweise günstig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
16,88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
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KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
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18.08.26
|Diageo sheds 2,000 staff as CEO Dave Lewis kicks off restructuring (Financial Times)
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17.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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