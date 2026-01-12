MBB Aktie

212,50EUR -2,00EUR -0,93%
WKN DE: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4

12.01.2026 09:50:37

MBB SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
MBB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
212,00 € 		Abst. Kursziel*:
6,60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
212,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

