HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft MBB SE von 171 auf 226 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. MBB habe mit dem Kursanstieg 2025 vor allem vom starken Kursverlauf der wichtigsten Beteiligung Friedrich Vorwerk profitiert, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagnachmittag. Er reduzierte den Holding-Abschlag auf die börsennotierten Beteiligungen, da MBB diese in letzter Zeit aktiver gemanagt habe, ohne dass dies sonderlich die Aktienkurse beeinflusst habe./ag/ck



