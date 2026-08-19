Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain arbeitete am Dienstag die Zahlen zum zweiten Quartal sowie Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen mit ein. Die Akquisition von All Lift Forklifts durch den Anbieter von Logistiktechnik müsse erhebliche Synergien erzielen, um wertsteigernd zu sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,34 €
|
Abst. Kursziel*:
93,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,05%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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