Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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19.08.2026 07:22:51

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain arbeitete am Dienstag die Zahlen zum zweiten Quartal sowie Übernahmen und Verkäufe in seine Schätzungen mit ein. Die Akquisition von All Lift Forklifts durch den Anbieter von Logistiktechnik müsse erhebliche Synergien erzielen, um wertsteigernd zu sein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 20:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,34 € 		Abst. Kursziel*:
93,10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
94,05%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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