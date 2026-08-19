grenke Aktie
|11,08EUR
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WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Leasing-Anbieter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der starke operative Hebel müsse weiterhin hohe Kreditausfälle kompensieren./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,12 €
|
Abst. Kursziel*:
52,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,43%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
13.08.26
|grenke-Aktie im Minus: Mehr Gewinn und bestätigte Prognose - schwächeres Neugeschäft (dpa-AFX)
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13.08.26
|ROUNDUP: Grenke macht weniger Neugeschäft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
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13.08.26
|EQS-News: grenke increases Group earnings in the first half of 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu grenke AG
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|11,16
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:21
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:44
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:28
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|07:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.