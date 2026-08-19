AstraZeneca Aktie
|138,20EUR
|-0,25EUR
|-0,18%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Scheitern des Wirkstoffs Wainua im Einsatz gegen eine seltene Herzerkrankung richte sich der Blick am Markt nun auf die in diesem Jahr verbleibenden Impulse, schrieb Colin White am Dienstag. Dazu zählten das Erreichen des Umsatzziels von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 und die Kernprodukte für die Jahre 2031 bis 2033. Für beide Aspekte könne der Wirkstoff Tozorakimab hilfreich sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 16:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
176,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin White
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
18.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
17.08.26
|AstraZeneca: Pharmakonzern stoppt wichtige Studie zu Lungenkrebs-Mittel (Spiegel Online)
|
17.08.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.08.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
17.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)