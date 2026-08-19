Fraport Aktie
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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnaussichten trübten sich ein, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er verwies auf einen wohl schwächer werdenden Luftverkehr und höhere Zinsbelastungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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