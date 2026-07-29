Medios Aktie

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Medios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

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29.07.2026 11:17:57

Medios Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer gesenkten Gewinnprognose von 26 auf 25 Euro reduziert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialpharma-Unternehmen hielten die regulatorischen Herausforderungen an, schrieb Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Derweil stützten die Sparmaßnahmen des Unternehmens und die attraktive Bewertung der Aktien seine positive langfristige Einschätzung./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,80 € 		Abst. Kursziel*:
131,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
125,23%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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