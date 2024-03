ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 78 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der neuen Ausschüttungspolitik könnten die Anleger eine Beteiligung von mindestens über 8,5 Milliarden Euro im Jahr erwarten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim derzeitigen Aktienkurs entspreche das einer Rendite von mindestens elf Prozent via Dividende und Aktienrückkäufen. Dazu könnte Mercedes-Benz durch einen möglichen Verkauf der nicht-strategischen Beteiligung an Daimler Truck, die aktuell rund elf Milliarden Euro wert sei, Geld einnehmen. Zudem seien die Risiken für die Schwaben außerhalb Chinas gesunken. Hummel hob seine Gewinnschätzungen für 2024 und 2025 an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 20:26 / GMT





