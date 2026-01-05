VINCI Aktie
|121,10EUR
|-1,10EUR
|-0,90%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
05.01.2026 11:23:43
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 132 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Passagierverkehr an den Flughäfen Europas könnte 2026 positiv überraschen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
134,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
120,35 €
|
Abst. Kursziel*:
11,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
121,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
