Ryanair Aktie
|29,40EUR
|-0,20EUR
|-0,68%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,21 €
|
Abst. Kursziel*:
18,11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,35%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab (dpa-AFX)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (dpa-AFX)
|
28.11.25