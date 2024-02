NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Für Analyst Daniel Roeska steht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem das Margenziel für 2024 in der Automobil-Sparte im Fokus. Er geht von einem Richtwert von 11 bis 13 Prozent aus. Höhere Werte, etwa 12 bis 14 Prozent dürften positiv überraschen, jeder niedrigere Wert enttäuschen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 14:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 14:06 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.