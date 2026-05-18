Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns sei solide ausgefallen, wobei Einmaleffekte angetrieben hätten, schrieb Charles Pitman-King am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. 2026 sei weiter ein Übergangsjahr./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
116,75 €
|
Abst. Kursziel*:
11,35%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
116,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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14.05.26
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