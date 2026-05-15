Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern habe in einem soliden ersten Quartal vor allem ergebnisseitig positiv überrascht und die Ziele ein wenig angehoben, schrieb Falko Friedrichs in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
120,70 €
|
Abst. Kursziel*:
3,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
119,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,82%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
14.05.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.05.26
|Merck-Aktie klar im Plus: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben (dpa-AFX)
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13.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.05.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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13.05.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.05.26
|ROUNDUP 2: Merck hebt nach unerwartet starkem Start Jahresziele an - Dax-Spitze (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
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