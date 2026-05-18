Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Jahresviertel des Chemie- und Pharmakonzerns sei für den neuen Vorstandschef Kai Beckmann ein guter Start gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Merck bleibe aber vorerst eine "Show-Me Story", ein Quartal mache noch keinen Trend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
125,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
116,15 €
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Abst. Kursziel*:
7,62%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
116,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-