Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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07.05.2026 12:12:05

Merck Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
109,40 € 		Abst. Kursziel*:
37,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,89%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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