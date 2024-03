NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Metro AG von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 5,02 auf 4,95 Euro gesenkt. Die Abstufung des Lebensmittelhändlers - genauso wie Tesco - untermauere seine vorsichtige Haltung zum Sektor, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Jahresausblick. Der Inflationsrückgang zehre am Umsatz und wirke sich auf die Margen und Bewertungen in der Branche aus, lautete zuletzt schon seine These. Dies dürfte sich 2024 und 2025 nochmals so wiederholen. Die einzige positive Branchenempfehlung sei Colyruyt./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.