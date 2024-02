NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 4,95 auf 4,82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Großhandelskonzern habe ein schwaches Weihnachtsquartal verzeichnet und sei hinter den Mitbewerbern im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel zurückgeblieben, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn die Jahresziele bekräftigt worden seien, bleibe er unter anderem wegen eines prozentual zweistelligen Abwärtsrisikos im Vergleich zu den Markterwartungen bei seinem Anlageurteil./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 16:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.