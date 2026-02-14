Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem enttäuschenden Ausblick des Reifenherstellers auf das laufende Jahr habe er seine Prognosen für 2026 und 2027 reduziert, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
