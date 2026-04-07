Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|553,60EUR
|8,40EUR
|1,54%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
546,00 €
|
Abst. Kursziel*:
15,20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
553,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,62%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
02.04.26
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02.04.26
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02.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
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02.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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01.04.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
01.04.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|27.03.26
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|23.03.26
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|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|27.02.26
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|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|26.02.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26