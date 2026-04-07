Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

553,60EUR 8,40EUR 1,54%
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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07.04.2026 07:22:13

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
546,00 € 		Abst. Kursziel*:
15,20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
553,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,62%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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