NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST



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