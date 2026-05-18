Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
590,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
474,00 €
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Abst. Kursziel*:
24,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
474,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
24,42%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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15.05.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy (EQS Group)
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15.05.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, Kauf (EQS Group)
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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