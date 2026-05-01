Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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01.05.2026 15:03:24

Delivery Hero Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe einen unerwartet guten Jahresstart hingelegt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Messlatte für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im laufenden Jahr höher zu legen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,57 € 		Abst. Kursziel*:
50,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,11%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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