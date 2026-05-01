Nemetschek Aktie

61,70EUR -1,05EUR -1,67%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.05.2026 12:40:09

Nemetschek SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge ein hochattraktives Aufwärtspotenzial./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,15 € 		Abst. Kursziel*:
82,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86,39%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten