HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge ein hochattraktives Aufwärtspotenzial./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.