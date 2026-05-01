Nemetschek Aktie
|61,70EUR
|-1,05EUR
|-1,67%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge ein hochattraktives Aufwärtspotenzial./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,15 €
|
Abst. Kursziel*:
82,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,39%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
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