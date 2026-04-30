Deutsche Börse Aktie

261,90EUR -2,50EUR -0,95%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

30.04.2026 20:54:57

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Höhere Umsätze des Finanzkonzerns als erwartet ließen die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie über seinen Bewertungszeitraum hinweg steigen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
261,20 € 		Abst. Kursziel*:
-8,12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
261,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

