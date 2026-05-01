Nemetschek Aktie
|61,70EUR
|-1,05EUR
|-1,67%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Da die Quartalszahlen wie erwartet ausgefallen seien und der Ausblick bestätigt worden sei, habe er keine Änderungen an seinem Bewertungsansatz für den IT-Dienstleister vorgenommen, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,15 €
|
Abst. Kursziel*:
74,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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