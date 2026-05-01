Nemetschek Aktie

61,70EUR -1,05EUR -1,67%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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01.05.2026 15:05:51

Nemetschek SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Da die Quartalszahlen wie erwartet ausgefallen seien und der Ausblick bestätigt worden sei, habe er keine Änderungen an seinem Bewertungsansatz für den IT-Dienstleister vorgenommen, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
63,15 € 		Abst. Kursziel*:
74,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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