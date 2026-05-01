PUMA Aktie
|25,94EUR
|1,38EUR
|5,62%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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