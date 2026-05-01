PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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01.05.2026 11:31:00

PUMA SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 23,00 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe im ersten Quartal ermutigende Fortschritte verzeichnet, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere die zuletzt gestiegene Branchenbewertung./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 23:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
25,86 € 		Abst. Kursziel*:
-6,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,71%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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