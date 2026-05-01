Befesa Aktie
|32,60EUR
|-0,85EUR
|-2,54%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick des Industrie-Recyclers auf 2026 habe enttäuscht./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,35 €
|
Abst. Kursziel*:
39,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,04%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
|
30.04.26