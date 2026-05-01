Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
28,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
20,57 €
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Abst. Kursziel*:
36,12%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
20,38 €
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Abst. Kursziel aktuell:
37,39%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-