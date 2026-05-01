Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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01.05.2026 08:38:12

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Management des Essenslieferdienstes habe beruhigende Signale hinsichtlich der Entwicklung in den Schlüsselmärkten gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 und 2027 um bis zu 11 Prozent./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,57 € 		Abst. Kursziel*:
36,12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,39%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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