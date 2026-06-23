Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
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Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
$ 46,00
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
$ 43,19
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Abst. Kursziel*:
6,51%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 43,19
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Abst. Kursziel aktuell:
6,51%
|
Analyst Name::
Brooke Roach
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KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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22.06.26
|‘We’re here to win’: Nike CEO on the race to revive the biggest brand in sport (Financial Times)
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19.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
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18.06.26
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18.06.26
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Analysen zu Nike Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nike Outperform
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|06.05.26
|Nike Hold
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|27.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktuelle Aktienanalysen
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