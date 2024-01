NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Umsatz dürfte im Vergleich zum dritten Quartal um fast ein Viertel gestiegen sein, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Probleme hätten dem Technologiekonzern zuletzt konjunkturelle Widrigkeiten und der fortdauernde Abbau von Lagerbeständen bereitet./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 00:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.