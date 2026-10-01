Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|17,09EUR
|-0,33EUR
|-1,89%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens sieht für das dritte Quartal einige begünstigende Faktoren für den Überschuss gegenüber dem Vorquartal, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Wettbewerb belaste aber weiter die Profitabilität und höhere Zinsen am kurzen Ende trieben die Kosten hoch. Die Expertin kappte ihre Ergebnisprognose für 2026 ein wenig und erhöhte sie für die Folgejahre um bis zu 3 Prozent./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
18,25 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,48 €
|
Abst. Kursziel*:
4,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
12:27
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
30.09.26
|Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,20
|-1,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)