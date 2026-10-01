Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

17,09EUR -0,33EUR -1,89%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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01.10.2026 13:38:12

Nordea Bank Abp Registered Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 18 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens sieht für das dritte Quartal einige begünstigende Faktoren für den Überschuss gegenüber dem Vorquartal, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Wettbewerb belaste aber weiter die Profitabilität und höhere Zinsen am kurzen Ende trieben die Kosten hoch. Die Expertin kappte ihre Ergebnisprognose für 2026 ein wenig und erhöhte sie für die Folgejahre um bis zu 3 Prozent./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
18,25 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17,48 € 		Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:38 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 17,20 -1,29% Nordea Bank Abp Registered Shs

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13:37 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:35 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:35 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:34 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:33 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:20 Airbus Outperform Bernstein Research
13:18 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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