Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

16,23EUR -0,28EUR -1,70%
Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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24.06.2026 13:04:35

Nordea Bank Abp Registered Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 16,75 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch in einem Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht der Bank leicht an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,43 € 		Abst. Kursziel*:
6,48%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:04 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 16,23 -1,70% Nordea Bank Abp Registered Shs

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14:31 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:12 Prosus Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:04 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:45 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 Nike Outperform Bernstein Research
11:05 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:03 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:53 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08:52 Diageo Buy Deutsche Bank AG
08:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:37 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
08:22 Basler Hold Warburg Research
08:17 1&1 Overweight Barclays Capital
08:16 United Internet Overweight Barclays Capital
08:13 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 Unilever Outperform Bernstein Research
07:37 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07:29 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:29 Danone Outperform Bernstein Research
07:28 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07:28 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07:23 Delivery Hero Buy UBS AG
06:48 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
06:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:33 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
23.06.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 RWE Kaufen DZ BANK
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
23.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.06.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
23.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 Brenntag Hold Warburg Research
23.06.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
23.06.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
23.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
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