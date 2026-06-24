Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,23EUR
|-0,28EUR
|-1,70%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 16,75 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Mittwoch in einem Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht der Bank leicht an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
17,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,43 €
|
Abst. Kursziel*:
6,48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,23
|-1,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:12
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08:52
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:37
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Basler Hold
|Warburg Research
|08:17
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|06:48
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|23.06.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research