Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|15,86EUR
|0,12EUR
|0,76%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 12,90 auf 13,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Resultaten zum ersten Quartal passte Analystin Namita Samtani am Dienstagabend ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 2 Prozent nach oben an. Die Anpassungen basierten auf höheren Gebühreneinnahmen sowie geringeren Aufwendungen und Wertminderungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 11:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
15,73 €
Abst. Kursziel*:
-14,81%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
15,86 €
Abst. Kursziel aktuell:
-15,51%
Analyst Name::
Namita Samtani
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
