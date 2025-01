ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis vor den am 31. Januar erwarteten Zahlen zum Schlussquartal 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Franken belassen. Analyst Matthew Weston sieht den Fokus vor allem auf der Prognose für 2025. Die Anleger dürften vorsichtig sein, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den Ablauf des Patents für Entresto in den USA Mitte 2025, der Umsatz- und Gewinnwachstum bremsen dürfte./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 10:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 10:50 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.