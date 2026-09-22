NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 260 Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser resümierte am Dienstag den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate. Der Konzern habe einige Bausteine präsentiert, gerade in Pillenform, die die aktuellen mittelfristigen Wachstumserwartungen unterstreichen und bis in die kommende Dekade reichen könnten. Es seien allerdings noch mehr Studiendaten nötig, um das Anlegervertrauen in die Konzernpläne zu steigern./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.