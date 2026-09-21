NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST



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