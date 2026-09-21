Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
275,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
35,85 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
260,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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