Rolls-Royce Aktie
|15,83EUR
|-0,06EUR
|-0,40%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1800 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für den Triebwerkhersteller bis 2030 am Dienstag im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an. Sein Kursziel fällt dennoch aufgrund der gesunkenen Branchenbewertung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Overweight
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
13,36 £
|
Abst. Kursziel*:
23,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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23.11.26
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23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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23.11.26
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23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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23.11.26
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.11.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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|12.11.26
|Rolls-Royce Outperform
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|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15,90
|0,03%
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|Lufthansa Market-Perform
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|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
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|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
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|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
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|Bernstein Research
|23.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|23.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
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|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG