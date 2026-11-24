AIR France-KLM Aktie
|14,86EUR
|0,20EUR
|1,36%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen - vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia - seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13,15 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,51%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|06.11.26
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|06.11.26
|AIR France-KLM Overweight
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|05.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
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|AIR France-KLM Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|14,86
|1,36%
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|Deutsche Bank AG
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|08:18
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|07:51
|Iberdrola Market-Perform
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|National Grid Outperform
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|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
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|UBS AG
|07:29
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|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
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|23.11.26
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|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
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|23.11.26
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|23.11.26
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|Bernstein Research
|23.11.26
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|RBC Capital Markets
|23.11.26
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|23.11.26
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|Intel Market-Perform
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|23.11.26
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|23.11.26
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|Apple Outperform
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|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG