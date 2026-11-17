Ottobock Aktie
|38,00EUR
|-0,85EUR
|-2,19%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock nach dem Quartalsbericht von 85 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten die Stimmung der Investoren in Bezug auf den Prothesenhersteller erheblich gedämpft, doch die Investment-Story sei dennoch nicht hinfällig, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Zwar dürften die mittelfristigen Ziele wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung sowie längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden, die aktuelle Bewertung der Aktie sei aber dennoch zu gering./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,30 €
|
Abst. Kursziel*:
50,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,37%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
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|-1,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research