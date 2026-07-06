Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für den heimischen Kran-Spezialisten Palfinger von 48,0 Euro auf 47,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lars Vom-Cleff beibehalten.

Palfinger legt am 28. Juli die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vor. Die Analysten der Deutsche Bank Research erwarten, dass der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent gestiegen ist. Für das Betriebsergebnis (EBIT) rechnen sie jedoch mit einem Rückgang von etwa fünf Prozent. Der Auftragseingang sollte im Q2 leicht über dem von Q1 liegen. Es wäre aber ein Auftragseingang von mehr als 650 Mio. Euro erforderlich, um beurteilen zu können, ob die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 weiterhin realistisch seien, schreiben die Analysten.

Beim Gewinn je Aktie erwartet Deutsche Bank Research 2,61 Euro für 2026 sowie 3,13 bzw. 3,58 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung für 2026 lautet auf 1,00 Euro, für die beiden Folgejahre sollen 1,10 respektive 1,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 33,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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moe/ger

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