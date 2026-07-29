Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers Palfinger nach den Zahlen für das 2. Quartal von 42,0 auf 40,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lasse Stueben unverändert gelassen.

Palfinger hat zuletzt Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Diese sind laut Berenberg schwächer ausgefallen als erwartet. Belastend wirkte demnach die Situation im Nahen Osten. Die für 2027 angestrebten Ziele - ein Umsatz von 2,7 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 10 Prozent - werden erst später als geplant erreicht. Ein neues konkretes Ziel sei jedoch nicht genannt worden. Zudem habe das Management ein Effizienzprogramm aufgelegt, das ab 2027 Einsparungen in Höhe von 25 Mio. Euro bringen soll, schreiben die Berenberg-Analysten.

Auch beim Gewinn je Aktie (eps reported) wurden Anpassungen vorgenommen. Die Berenberg-Analysten erwarten nun 2,71 Euro für 2026, sowie 3,62 bzw. 4,30 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,89 Euro für 2026, sowie 1,20 bzw. 1,42 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse bei 29,10 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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moe/ste

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