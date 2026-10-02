Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für den heimischen Kran-Spezialisten Palfinger von 47,0 Euro auf 41,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach der Ankündigung einer Wertberichtigung des Russland-Geschäfts von Analyst Lars Vom-Cleff beibehalten.

Palfinger bereitet eine Wertberichtigung seines Russland-Geschäfts vor. "Infolgedessen werden Vermögensgegenstände in Russland in Höhe von etwa 135 Millionen Euro im Q3 2026 ergebniswirksam wertzuberichtigen sein", hatte der Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Die DB-Experten senken daher ihre Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 und "prognostizieren nun für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Rückgang des EBIT um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr". Das mittelfristige Aufwärtspotenzial werde weiterhin durch das 25 Mio. Euro schwere Effizienzprogramm, die Ziele der "Strategie 2030+" und Infrastrukturmaßnahmen gestützt, hieß es weiter. Mit einem EV/EBITA-Abschlag von ca. 40 Prozent gegenüber europäischen Mid-Cap-Konkurrenten im Maschinenbau im Geschäftsjahr 2027 bleibe die Bewertung attraktiv.

Beim Gewinn je Aktie erwartet Deutsche Bank Research 0,35 (statt 2,53) Euro für 2026 sowie 1,88 (statt 3,13) bzw. 3,26 (statt 3,58) Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung für 2026 lautet auf 1,00 Euro, für die beiden Folgejahre sollen 1,10 respektive 1,15 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Palfinger-Titel zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 26,55 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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