NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Der Quartalsumsatz des Pharmakonzerns habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie sei besser ausgefallen, vor allem dank geringerer als gedachter Ausgaben im Bereich Forschung & Entwicklung. Die Ziele für 2024 seien zudem bestätigt worden. Sie sind laut Tewari konservativ und erscheinen erreichbar./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 14:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 14:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.