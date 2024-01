ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pfizer von 29 auf 28 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei näherer Betrachtung der Zahlen zum vierten Quartal sah Analyst Trung Huynh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie keine Überraschungen. Anders als die Quartale zuvor sei das Schlussquartal also kein Ereignis gewesen mit erfüllten Erwartungen und einem bestätigten Ausblick. Damit Anleger konstruktiver auf die Aktie blickten, seien Erfolge notwendig./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 22:22 / GMT



