Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40,00 Euro für die Aktien des heimischen Baukonzerns Porr bestätigt.

Die Analysten erwarten ein stabiles 1. Quartal 2026 mit einem Umsatz von 1.271 Mio. Euro (plus 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und einem operativen Gewinn (EBIT) von 12,7 Mio. Euro. Das sei im Wesentlichen auf die Auswirkungen eines strengen Winters in Mitteleuropa zurückzuführen. Eine kürzlich stattgefundene Präsentation des Managements habe zudem einen positiven Eindruck hinterlassen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten für die Porr 3,11 Euro für 2026 sowie 3,20 bzw. 3,23 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,12 Euro für 2026, auf 1,17 Euro für 2027 sowie 1,16 Euro für 2028.

Am Mittwochmittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit 34,50 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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moe/ste

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

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