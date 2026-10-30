HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 1,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Senkung der Margenprognose markiere einen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Sie deute bei gutem Auftragseingang und stabilen Umsätzen auf Kostendruck hin. Es sei zwar möglich, dass der Finanzchef zunächst reinen Tisch machen wolle. Augustin vermutet aber eher ein ernsthaftes Problem./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.