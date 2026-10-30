Heidelberger Druckmaschinen Aktie
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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
Heidelberger Druckmaschinen Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,80 auf 1,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Senkung der Margenprognose markiere einen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Sie deute bei gutem Auftragseingang und stabilen Umsätzen auf Kostendruck hin. Es sei zwar möglich, dass der Finanzchef zunächst reinen Tisch machen wolle. Augustin vermutet aber eher ein ernsthaftes Problem./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:19 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Hold
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,20 €
|
Abst. Kursziel*:
0,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,36%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.at)
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09:28
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29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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29.10.26
|ROUNDUP: Heidelberger Druck senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie (dpa-AFX)
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29.10.26
|XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet (finanzen.at)
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29.10.26
|EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 an (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft: HEIDELBERG adjusts earnings forecast for financial year 2026/2027 (EQS Group)
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|19.08.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|25.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Heidelberger Druckmaschinen Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Baader Bank
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|11.06.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|20.05.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|16.04.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Amazon Buy
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|RBC Capital Markets
|10:28
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|10:20
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|Bernstein Research
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|09:56
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|Jefferies & Company Inc.
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|PUMA Hold
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|JP Morgan Chase & Co.
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|08:36
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|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
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|JP Morgan Chase & Co.
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|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.