NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SGL Carbon mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Auftrag von X-energy für Nukleargraphit sei bereits der zweite des US-Konzerns für den deutschen Carbonspezialisten, schrieb Henrik Paganetty am Freitag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.