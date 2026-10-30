SGL Carbon Aktie
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WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
30.10.2026 07:54:14
SGL Carbon SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SGL Carbon mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Auftrag von X-energy für Nukleargraphit sei bereits der zweite des US-Konzerns für den deutschen Carbonspezialisten, schrieb Henrik Paganetty am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,10 €
|
Abst. Kursziel*:
7,84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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