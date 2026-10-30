DO Aktie

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WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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30.10.2026 10:20:00

DOCO buy

Die Analysten der UBS haben die Coverage der Do&Co-Aktien mit der Kaufempfehlung "Buy" neu aufgenommen. Das Kursziel wurde von Analyst Olivier Calvet mit 230,00 Euro beziffert.

Do&Co legt am 12. November den Bericht für das 2. Quartal 26/27 vor. Im Vergleich zum Konsens der Analysten liegen die UBS-Schätzungen für das 2. Quartal leicht darüber (0,2 Prozent beim Umsatz bzw. 0,4 Prozent beim EBIT); beim Gewinn je Aktie liegen sie aufgrund eines um ca. 2 Mio. Euro höheren Steueraufwands in der Gewinn- und Verlustrechnung 5 Prozent darunter.

Im Quartalsvergleich erwarten die UBS-Experten eine starke Margenentwicklung im 2. und 3. Quartal, gefolgt von einem etwas schwächeren 4. Quartal, was der üblichen Saisonalität entspricht.

Beim Gewinn je Aktie (EPS, diluted) erwarten die UBS-Analysten 11,18 Euro für 20262/27, sowie 12,61 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,50 Euro für 2026/27, sowie 3,00 für 2027/28.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse bei 211,00 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com

AFA0034 2026-10-30/10:20

Zusammenfassung: DO & CO buy
Unternehmen:
DO & CO 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
210,50 € 		Abst. Kursziel*:
9,26%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
212,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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