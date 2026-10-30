DO Aktie
|213,50EUR
|7,00EUR
|3,39%
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
DOCO buy
Die Analysten der UBS haben die Coverage der Do&Co-Aktien mit der Kaufempfehlung "Buy" neu aufgenommen. Das Kursziel wurde von Analyst Olivier Calvet mit 230,00 Euro beziffert.
Do&Co legt am 12. November den Bericht für das 2. Quartal 26/27 vor. Im Vergleich zum Konsens der Analysten liegen die UBS-Schätzungen für das 2. Quartal leicht darüber (0,2 Prozent beim Umsatz bzw. 0,4 Prozent beim EBIT); beim Gewinn je Aktie liegen sie aufgrund eines um ca. 2 Mio. Euro höheren Steueraufwands in der Gewinn- und Verlustrechnung 5 Prozent darunter.
Im Quartalsvergleich erwarten die UBS-Experten eine starke Margenentwicklung im 2. und 3. Quartal, gefolgt von einem etwas schwächeren 4. Quartal, was der üblichen Saisonalität entspricht.
Beim Gewinn je Aktie (EPS, diluted) erwarten die UBS-Analysten 11,18 Euro für 20262/27, sowie 12,61 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,50 Euro für 2026/27, sowie 3,00 für 2027/28.
Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse bei 211,00 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spa
ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com
AFA0034 2026-10-30/10:20
|Zusammenfassung: DO & CO buy
|
Unternehmen:
DO & CO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
210,50 €
|
Abst. Kursziel*:
9,26%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
212,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DO & CO
|
12:26
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
29.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX klettert (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|213,50
|3,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:56
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09:32
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:37
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:24
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.