Die Analysten der UBS haben die Coverage der Do&Co-Aktien mit der Kaufempfehlung "Buy" neu aufgenommen. Das Kursziel wurde von Analyst Olivier Calvet mit 230,00 Euro beziffert.

Do&Co legt am 12. November den Bericht für das 2. Quartal 26/27 vor. Im Vergleich zum Konsens der Analysten liegen die UBS-Schätzungen für das 2. Quartal leicht darüber (0,2 Prozent beim Umsatz bzw. 0,4 Prozent beim EBIT); beim Gewinn je Aktie liegen sie aufgrund eines um ca. 2 Mio. Euro höheren Steueraufwands in der Gewinn- und Verlustrechnung 5 Prozent darunter.

Im Quartalsvergleich erwarten die UBS-Experten eine starke Margenentwicklung im 2. und 3. Quartal, gefolgt von einem etwas schwächeren 4. Quartal, was der üblichen Saisonalität entspricht.

Beim Gewinn je Aktie (EPS, diluted) erwarten die UBS-Analysten 11,18 Euro für 20262/27, sowie 12,61 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,50 Euro für 2026/27, sowie 3,00 für 2027/28.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Do&Co-Titel an der Wiener Börse bei 211,00 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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ger/spa

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