Siltronic Aktie
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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Harry Blaiklock sieht für die Aktie des Waferherstellers viel Luft nach oben, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit höheren Preisen, sodass die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) steigen dürften./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
123,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,35 €
|
Abst. Kursziel*:
130,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
136,77%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
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